Suluova’da yöneticiler iftarda çocukları ağırladı

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Belediye Başkanı Fatih Üçok, düzenledikleri iftar programında yetim çocukları ağırladı.

Sohbet ettiği çocuklara seslenen Başkan Üçok, “Hiç mahzun olmayın. Devletimiz, belediyemiz ve bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bizler kocaman bir aileyiz” dedi.

Devletin yetimlere sahip çıktığını belirten Suluova Kaymakamı Abdullah Şen de, Ramazan ayı dolayısıyla onlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

200’ye yakın çocuk ve ailelerinin katıldığı programda AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel de yer aldı. Programa katılan çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.