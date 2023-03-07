Suluova’da üç aracın karıştığı kazada 2 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Besi OSB kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Toplar yönetimindeki 05 AH 591 plakalı otomobil karşısına çıkan bir otomobile çaptı. Ardından kontrolden çıkarak Hasan Macit’in kullandığı 05 FL 404 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kaza yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki Zekeriya Toplar Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.