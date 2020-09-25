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Suluova’da tek kullanımlık seccade dağıtımı
SULUOVA'DA TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITIMI
AMASYA 25.09.2020, 16:06
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Amasya’nın Suluova İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından camiye gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtıldı.
Suluova Demokrasi Meydanı ve Şeker Camisi önünde gerçekleşen tek kullanımlık seccade dağıtımında, cuma namazı için camiye gelen vatandaşlar için stant kurularak, burada gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından tek kullanımlık seccadeler ücretsiz olarak verildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan ücretsiz tek kullanımlık seccade dağıtımının, önümüzdeki haftalarda da ilçenin farklı camilerinde stant kurularak, cuma namazı öncesi ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edileceği öğrenildi.
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