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Suluova’da samanlıkta çıkan yangında 10 ton saman kül oldu
EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, METİN YILMAZ’A AİT SAMANLIKTA YANGIN ÇIKTI. VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN SULUOVA BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ. ÇIKIŞ SEBEBİ HENÜZ BELLİ OLMAYAN YANGINI KONTROL ALTINA ALAN EKİPLER ALEVLERİ ÇEVREYE SIÇRAMADAN SÖNDÜRDÜ.
AMASYA 03.04.2023, 20:51
Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Arucak köyünde çıkan yangında 10 ton saman yanarak kül oldu, samanlık ise kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Metin Yılmaz’a ait samanlıkta yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangını kontrol altına alan ekipler alevleri çevreye sıçramadan söndürdü.
Yaralanma ve can kaybı yaşanmazken hayvanların beslenmesi için depolanan 10 ton saman yandı, samanlık ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.