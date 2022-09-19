Suluova’da kullanılmayan akaryakıt istasyonunda yangın çıktı

Amasya’nın Suluova ilçesinde kullanıma kapalı bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle Atatürk Bulvarındaki akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında alevlere Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bitişikteki binalara sıçramasından endişe edilen alevler yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu güçlükle söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.