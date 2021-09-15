Suluova’da İlköğretim Haftası kutlandı

AMASYA (İHA) – Amasya’nın Suluova ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Suluova Şehit Osman Şeker İlkokulu bahçesindeki program Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Türk büyükleri ile eğitim şehitleri anısına saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ders zilini çalan Suluova Kaymakamı Abdullah Şen bütün öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılını kutladı. Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesinin altını çizen Şen, eğitimin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini arzuladığını ifade etti.

Öğrencilerin şiir okuyup gösteri yaptığı programa, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile diğer yetkililer de katıldı.