Suluova’da ev yangını

Edinilen bilgiye göre, Maarif Mahallesi sokakta bulunan Bünyamin Işık’a ait olup içinde kimsenin bulunmadığı evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, alevlere hortumlarla müdahale edip durumu itfaiyeye bildirdi. Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın yerine gelen Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğini iletti. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.