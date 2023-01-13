Suluova’da 65 genç hafıza umre ödülü

Amasya’nın Suluova ilçesinde Kur’an kursunda hafızlıklarını tamamlayan 65 öğrenci ödül olarak umreye dualarla uğurlandı.

Kutsal topraklara doğru yola çılan hafızlara ihramlarını hediye eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Cenab-ı Allah bu kardeşlerimize çıkmış oldukları güzel yolculukta yar ve yardımcıları olsun. Suluovalı hayırseverlerimizin desteğiyle hafızlarımız umre yolcusu. İnşallah bizler, vatanımız ve devlet büyüklerimiz için dua edecekler” dedi.

Kur’an-ı Kerim okunan programda genç hafızları ödüllendiren hayırseverlere teşekkür eden ilçe Müftüsü Sıtkı Kaya da, “Suluova’mızdan hafızlarımızın aileleriyle birlikte 190 umrecimizi bugün umreye yolcu ediyoruz. Rabbim ibadetlerini kabul etsinsin” diye konuştu.

Amasya Müftü Yardımcısı Harun Aydoğdu’nun yaptırdığı dua sonrası hafızlar ve diğer umre yolcuları kutsal topraklara yolcu edildi.