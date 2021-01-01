Suluova’da 5 mahalleye "Mobil Atık Getirme Merkezi"

Suluova Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla Suluova’da 5 mahallede 5 ayrı noktaya "Mobil Atık Getirme Merkezi" koydu.

Proje kapsamında Bir Eylül Parkı, 2. Etap TOKİ Konutları, Demokrasi Meydanı, 1. Etap TOKİ Konutları, 3.Etap TOKİ Konutlarına yerleştirilen çevre dostu mobil atık getirme merkezi ile atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Kağıt, karton, plastik, metal ve cam bölmelerinden oluşan mobil atık getirme merkezlerinin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Suluova’mızda çevremizi ve doğamızı çok önemsiyoruz. İlçemizde başlattığımız ‘Sıfır Atık’ projesinin de gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miras olduğunu düşünüyoruz. Bunun için hemşehrilerimizi de projemize destek olmaya ve geleceğimiz için iz bırakmaya davet ediyorum” dedi.