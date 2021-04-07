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Suluova’da 312 konutun anahtar teslimi yapılacak

Amasya’nın Suluova ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 4’üncü etap konutlarında anahtarlar teslim ediliyor.

AMASYA 07.04.2021, 15:28
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Suluova’da 312 konutun anahtar teslimi yapılacak

Amasya’nın Suluova ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 4’üncü etap konutlarında anahtarlar teslim ediliyor.

Yapımı tamamlanan ve içerisinde cami, ticari alan ve 312 adet konutun yer alan Suluova 4. etap 312 konutlarda anahtar teslimi yapılacak. TOKİ’nin konut teslim programına göre yapılacak olan teslimatta anahtarlarını teslim alacak vatandaşlar kendi evlerinin kapısını açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Vatandaşlara bu müjdeli haberi Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, sosyal medya hesabından paylaştığı haberle duyurdu.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaptığı paylaşımda, “Müjde. Yapımı tamamlanan 4.Etap TOKİ’de Camii + Ticari Alan + 312 adet Toplu Konutun hak sahiplerine teslimi TOKİ idaresi tarafından önümüzdeki hafta yapılacaktır. Heyecanla teslim almayı bekleyen konut sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar inşallah” ifadelerini kullandı.
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