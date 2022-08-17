Suluova’da 300 araçlık otoparkın yapımına başlandı

Suluova Belediyesi tarafından şehir merkezinde 300 araçlık kapalı otopark yapımı için hafriyat kazı çalışmaları başladı.

Suluova 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yanında yapımı hızla devam eden Yeni Şeker Camii ile Atatürk Bulvarı arasındaki yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yapımına başlanılan 300 araçlık kapalı otopark yapım için ilk kepçe vuruldu.

- Başkan Üçok: "Şehrimize yeni değerler kazandırmaya devam edeceğiz"

Suluova’ya yeni değerler kazandırmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, "ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan ve şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan çok katlı ve 300 araçlık kapalı otopark projesinin yapımına hamd olsun başladık. Suluova’mızda bir ilk olan bu projeyi de en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.