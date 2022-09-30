Suluova’da 300 araçlık kapalı otoparkın temeli atıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde Suluova Belediyesi tarafından inşasına başlanan 300 araçlık kapalı otoparkın temeli törenle atıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı civarında inşa edilmesiyle ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak bir projeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “2 katlı otoparkımız toplamda 7 bin metrekare ve 300 araçlık. 46 milyon liralık bir maliyeti oldu. Allah nasip ederse tam 240 günde tamamlayacağız. 15 Nisan’a kadar bitirmeye uğraşacağız” dedi.

Suluova’yı yaşanabilir modern bir kent olarak geleceğe taşımak için bu zamana kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Üçok, “Şimdi sırada yaşam merkezi projesi var. Eski Cumartesi semt pazarı yerindeki 4 bin metre kare alan kısmın 2 bin 500 metre karelik alanına yaşam merkezi yapacağız. Seçim vaatlerimden biri olan bu projemiz bugünlerde ihaleye çıkacak ve ilçemize kazandıracağız. Yaşam merkezimiz yeni konsept bir proje olup içerisinde alış veriş merkezi yer alacak. Ayrıca sinema, tiyatro, sergi ve spor salonundan oluşan sosyal donatılar olacak” diye konuştu.

Hayata geçmesi için çaba sarf ettikleri bir diğer proje olan atık su arıtma tesisi ihalesinin de Aralık ayında yapılmasını planladıklarını anlatan Fatih Üçok, “Avrupa Birliği hibe programından 300 milyonluk hibe aldık. Suluova’mıza hayırlı olsun. Bu tesislerimizde hem atık suyumuzu arıtacağız hem de yağmur suyumuzu toplayacağız. Artık Tersakan Irmağı’nın kirleten bir belediye olmayacağız” şeklinde konuştu.

Tesisin temelinin dualarla atıldığı törene, çok sayıda vatandaşın yanı sıra AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve diğer yetkililer de katıldı.