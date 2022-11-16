Suluova TSO ve Amasya Üniversitesi’nden “Renklerimizle istihdama katılıyoruz” projesi

Suluova Ticaret Sanayi Odası (TSO) tarafından başvurusu yapılıp Amasya Üniversitesi’nin de ortağı olduğu “Renklerimizle istihdama katılıyoruz” projesinin Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçici kabulünün yapıldığı açıklandı.

359 bin euro bütçeli proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı’ (NEETPRO) çerçevesinde destekleniyor. Projeyle ilgili iş birliği anlaşma metni imzalandı. İmza törenine Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, Suluova Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Bal ile projenin üniversite iş birliği koordinatörü Suluova Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karavin katıldı.

AÜ ve Suluova TSO arasındaki iş birliğini sağlam temellere bağlayıp sürekli kılmak amacıyla iş birliği anlaşması imzaladıklarını vurgulayan Suluova TSO Başkanı Aksu, “Projeyle ilimiz başta olmak üzere, bölgemizdeki özellikle kadınlara öncelik vererek eğitim ve istihdamı olmayan tüm gençlere boyacılık, dekorasyon, iç mimari, istihdam destek eğitimleri vererek onları iş imkânına kavuşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini hatırlatan Rektör Elmacı da, “Böyle bir projenin ortağı olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu proje ile bölgemizde eğitimde ve istihdamda olmayan ve özellikle kadınlara öncelik verilerek tüm gençler için boyacılık-dekorasyon sektöründe gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması için çalışmalar yapılacak. Projede emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.