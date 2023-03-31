Suluova TSO ile Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri’nden sağlık anlaşması

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri arasında kurumsal sağlık anlaşması imzaladı.

Anlaşma çerçevesinde oda üyeleri hastanenin sağladığı hizmetlerden indirimli olarak yararlanabilecek.

Hastanenin genel müdür yardımcısı Hakan Çiftçi ile birlikte anlaşmayı imzalayan Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu, “Yapılan protokolle tedavi olan oda üyelerimiz için yüzde 30 indirim hakkı elde etmiş olduk” dedi.