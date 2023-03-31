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Suluova TSO ile Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri’nden sağlık anlaşması
HASTANENİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAKAN ÇİFTÇİ İLE BİRLİKTE ANLAŞMAYI İMZALAYAN SULUOVA TSO BAŞKANI TURGUT AKSU, “YAPILAN PROTOKOLLE TEDAVİ OLAN ODA ÜYELERİMİZ İÇİN YÜZDE 30 İNDİRİM HAKKI ELDE ETMİŞ OLDUK” DEDİ.
AMASYA 31.03.2023, 09:19
Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri arasında kurumsal sağlık anlaşması imzaladı.
Anlaşma çerçevesinde oda üyeleri hastanenin sağladığı hizmetlerden indirimli olarak yararlanabilecek.
Hastanenin genel müdür yardımcısı Hakan Çiftçi ile birlikte anlaşmayı imzalayan Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu, “Yapılan protokolle tedavi olan oda üyelerimiz için yüzde 30 indirim hakkı elde etmiş olduk” dedi.