Suluova Kapalı Spor Salonu’nun temeli atıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde Suluova Belediyesi ve Spor Toto Başkanlığı işbirliğiyle yapımına başlanan Suluova Kapalı Spor Salonu’nun temeli törenle atıldı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla milletimiz için dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz. Kapalı spor salonumuzun temel atma işlemini gerçekleştirerek hayallerimizdeki Suluova için bir adım daha atmış olduk. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Üçok, “9,5 milyon lira maliyeti olan projemizi en kısa sürede tamamlayarak gençlerimiz ve hemşerilerimizle buluşturacağız” diye konuştu.

Kurban kesimi ve yapılan duanın ardından harcın döküldüğü törene, Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, diğer yetkililer ve vatandaşlar da katıldı.