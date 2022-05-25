Suluova Belediyesi’nden ‘Suluova Okuyor’a 6 bin kitap desteği

Amasya’nın Suluova ilçesinde yürütülen ‘Suluova Okuyor’ projesine en büyük desteği Suluova Belediyesi sağladı. Projeye 100 bin TL değerinde 6 bin kitap hediye edildi. Eğitimci olan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, kitapları öğrencilerle buluşturdu.

Bolat İlkokulu, Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi ve Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Üçok, “Bilgiye önem veren, bilgiyi üreten ve kullanan toplumlar tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de ilerleme kaydediyor. Ülkelerin kalkınması ve gelişimi de ancak eğitimli insan gücüyle mümkün oluyor” dedi.

Çocuklara kitap sevgisinin aşılanması ile kütüphanelerden yararlanma alışkanlığı kazandırılması gerektiğini “İnsanın en büyük hazinesi okuduğu kitaplardır” ifadeleriyle vurgulayıp 4 bin kitap daha dağıtacaklarını anlatan Fatih Üçok, ayrıca Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in kütüphanesiz ve kitapsız okul kalmasın çağrısına katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu da eğitim faaliyetlerine tüm imkanlarıyla destek olan Üçok’a teşekkür etti.