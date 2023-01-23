Suluova Belediyesi’nden karne şenliği

Suluova’da karne sevinci Suluova Belediyesi’nin düzenlediği karne şenliğiyle kutlandı.

Suluova Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen ve birbirinden renkli aktivitelere ev sahipliği yapan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Eğitimci bir yönetici olarak ellerinden geldiğince çocukların yanında olmaya çalıştıklarını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Belediyecilik alt yapı ve üst yapı gibi hizmetlerden ibaret değil. Suluova Belediyesi olarak bunu aştığımızı düşünüyorum. Bunların yanında sosyal faaliyetler de yürütüyoruz. Çocuklarımız için her ay farklı etkinlikler yapıyoruz. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için” dedi.

İlk defa ilçede karne şenliği düzenlendiğine değinen Fatih Üçok, “Bizler ilkleri yapmaya devam edeceğiz. Daha gelişmiş ve daha güçlü bir Türkiye hedefinin büyük umudu ve güçlü teminatı çocuklardır” diye konuştu.

Eğlencenin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler ve pamuk şeker dağıtıldı.