Suluova Belediyesi’nden atık giysi toplama kutuları ile ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek

Çevre dostu projeleri hayata geçiren Suluova Belediyesi, ilçe genelinde erişimi kolay olan noktalara atık giysi toplama kutusu yerleştirdi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, kullanılmış giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerinin 30 farklı noktaya kurulan atık giysi toplama kutusuna atarak çevreye ve ekonomiye destek olunabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Sıfır Atık Projesi’nin önemine değinen Fatih Üçok, tekstil atıklarının dünyayı en çok kirleten sektörlerde petrol endüstrisinden sonra ikinci sırada yer aldığını anlatı. Çözünebilir maddelerden üretilmeyen bir tekstil ürününün doğada 200 seneye kadar kalabildiğine dikkat çekti.

Tekstil atıklarının çöpe ve doğaya karışmasını önleneceğine işaret eden Üçok, “Atık giysi toplama kutularıyla hemşerilerimizin de desteğiyle tekstil atığını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. Suluova’mızın geleceğine hep beraber sahip çıkarak yarınlarımıza temiz bir dünya bırakacağız. Bu konuda bizlere her zaman destek olan hemşerilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.