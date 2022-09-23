Suluova Belediyesi Hürriyet mahallesindeki asfalt çalışmasını tamamladı

Suluova Belediyesi Hürriyet Mahallesinde sürdürdüğü asfalt çalışmasını tamamlandı. Belediye Başkanı Fatih Üçok, çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Suluova’da tüm mahallelere götürülmemiş hizmetleri ulaştırdıklarını ve verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Üçok, Hürriyet Mahallesindeki altyapı hizmetlerinin ardından asfaltlama çalışmalarını da hızla tamamladıklarını kaydetti.

Ferhat, Şirin, Genç Osman, Ergün, Busem, Yahya Deniz, Yazıcılar, Asena, Ahmet Cerit ve Pehlivan Şerif Batur sokakları ile mahallede asfalt çalışmalarının tamamlandığını anlatan Fatih Üçok, “Hürriyet Mahallemizde son yaptığımız asfalt ile birlikte sıcak asfaltsız yer bırakmadık. Bundan sonraki hedefimiz kaldırımlarını tamamlamak olacak ve mahallemizin şehir görünümüne daha çok katkı sağlamak olacak“ dedi.

İlçe merkezindeki 21 mahallede kalıcı hizmetler yapma noktasında gayret ve çaba sarf ettiklerinin altını çizen Üçok, "10 yıl öncesiyle bugünkü durumu kıyasladığımızda şehrimizin sorunlarının çözülmesi için gerekli yatırımların yapılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kalıcı yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Şehrimizin 21 mahallesinde belediyemizin imkanları elverdiği ölçüde şehir merkezine bağlı her mahallenin daha iyi imkanlara kavuşması için uğraş verdik. Bütün çalışmalarımız daha yaşanabilir ve daha güzel Suluova içindir" şeklinde konuştu.

Kurban kestiren mahalle muhtarı Mahir Can, Belediye Başkanı Üçok’a mahalle sakinleri adına teşekkür etti.