Sokakta HES kodu soruluyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından sokaktan gelip geçen vatandaşlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu soruluyor.

Zabıta ve kolluk kuvvetleri kamuya açık alanlarda maske, mesafe ile temizlik kurallarının yanı sıra alınması gereken diğer önlem ve tedbirleri de denetleyerek toplum sağlığını korumaya yönelik çaba sarf ediyor. Cumhuriyet Meydanı’nda ve şehrin ana arterlerinde bekleyen zabıta ve kolluk kuvvetleri, yoldan geçen vatandaşları durdurarak, korona virüs ile mücadele için HES kodu soruyor. Pazar girişlerinde, devlet kurumları ve bankalarda da HES kodu sorgulamaları devam ediyor.

Evde karantinada olması gereken fakat kurala uymayıp sokağa çıktığında sorguya denk gelen kişiler, sağlık ekiplerine teslim ediliyor. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişilere idari para cezası uygulanarak, Amasya merkezdeki KYK yurtlarına yerleştiriliyor ve karantina süresinin sonuna kadar yurtlarda tutuluyor.

“Rehavet yok, tedbirlere devam”

Vaka sayılarındaki azalışın rehavet yaratmaması gerektiğini vurgulayan Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, sürecin iyiye doğru gittiğini, ancak vatandaşların rehavete kapılmadan tedbirleri uygulamaya sıkı bir şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Amaçlarının toplum sağlığını korumak olduğunu kaydeden Demirkale, “Özellikle ana arterlerde ve her yerde gerek kolluk kuvvetlerimiz, gerek zabıta, gerek sağlık ekiplerimiz vatandaşlarımıza HES kodlarını soruyorlar. Amacımız kimseye cezai işlem uygulamak değil, toplum sağlığını korumak. Rehavete kapılmak yok, tedbirlere devam” dedi.