Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186

Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı

RECEP ARTUT SOKAK HAYVANLARINI BESLEME

Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı

RECEP ARTUT SOKAK HAYVANLARINI BESLEME

23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:14
0 Okunma
Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı

AMASYA (İHA) – Amasya’nın Suluova ilçesinde esnaflık yapan Recep Artut (43) korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarını unutmayarak dükkânının önüne bir kap yemek bir kap su bıraktı.

Sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarının ve doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için dükkânının önüne yemek ve kabı bıraktığını ifade eden Artut konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kovid- 19 sebebiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de 4 gün sokağa çıkma yasağımız var. Dolayısıyla sokak hayvanlarımızın aç susuz kalmaması adına bir kap su bir kap yemek onlar yeterli olacaktır. Onlar da bizim gibi can taşıyorlar ve bizlerin yaşama hakları olduğu gibi onlarında yaşama hakkı vardır. “

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vefa Grubu’ndan Selaattin Tuana’ya doğum günü sürprizi
Vefa Grubu’ndan Selaattin Tuana’ya doğum günü sürprizi
TBMM 100 yaşında
TBMM 100 yaşında

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim