banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Ruhsatsız ATM'ler mühürlendi
Ruhsatsız ATM'ler mühürlendi
Anayasa Mahkemesi'nden Mustafa Sarıgül'ü sevindirecek karar
Anayasa Mahkemesi'nden Mustafa Sarıgül'ü sevindirecek karar
Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur?
Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur?
CHP'li Belediye Başkanı'na Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası
CHP'li Belediye Başkanı'na Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası

Sezikli, “Tedbirler güvenlik duvarımız”

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, korona virüse karşı uygulanan tedbirlerin insanları koruyan en güçlü güvenlik duvarı olduğunu belirterek, “Bu duvarı yıkmayalım, sağlığımızdan olmayalım” dedi.

AMASYA 09.02.2021, 13:33
3
Sezikli, “Tedbirler güvenlik duvarımız”

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, korona virüse karşı uygulanan tedbirlerin insanları koruyan en güçlü güvenlik duvarı olduğunu belirterek, “Bu duvarı yıkmayalım, sağlığımızdan olmayalım” dedi.

“Tedbirlere gerektiği gibi uyalım”

Vatandaşları tedbirlere gerektiği gibi uymaları konusunda uyaran Sezikli, Dünyayı etkisi altına alan korona virüs vaka sayılarında; alınmış olan tedbirlerle birlikte azalmalar görülürken, tedbirlere riayet edilmediğinde yeniden yükselme görüldüğünü söyledi. Sezikli, Mutant korona virüslerin Türkiye’de görülmesi üzerine tedbirlere gerektiği gibi uymamanın daha büyük sıkıntılara yol açacak ön görülebilir bir gerçek olduğunu ifade etti.

“Özen gösterilmiyor”

Tedbirlere gereken özenin gösterilmeme nedenlerine değinen Sezikli, “Hem sosyal medya hem de televizyon haberlerinde vaka sayılarında azalma olduğunun görülmesi, Korona virüs hastalığına bir kez yakalanıp atlatıldığında, aynı hastalığa bir daha yakalanılmayacağı ya da yakalanılsa bile atlatılabileceği kanısı, aşı haberlerinin etkisi, havaların ısınması, Korona virüs tehlikesi farkındalığının azalması ile sanki korona virüs tamamen kaybolmuşçasına tedbirlere maalesef ki gereken özen gösterilmiyor.” diye konuştu.

Toplumu koruyan tedbirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen olduğunun altını çizen Sezikli, “Böylesi bir salgında hala korona virüse maruz kalmayanların olması; maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine gerektiği gibi uyulmasındandır. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde doğru takıldığında, Sosyal mesafeye sürekli dikkat edildiğinde, Hijyen itina ile doğru uygulandığında korona virüse karşı korunmuş oluruz.” ifadelerini kullandı.

“Ev ziyaretlerinden kaçınalım”

Ev ziyaretlerinden kaçınılması gerektiğini söyleyen Sezikli şunları kaydetti: “Ayrıca tedbirli olmamız gereken bir diğer önemli unsur da ev içi bulaştır. Kendimizi en çok güvende hissettiğimiz yer evimizdir. Burada olağandışı bir durum yoksa maske ve sosyal mesafe tedbirlerine dikkat etmeyiz. İşte tam da bu sebeptendir ki akrabaya, arkadaşa, eşe-dosta ev ziyaretleri, riskin en çok olduğu durumlardandır. Bu nedenle, içinden geçtiğimiz şu süreçte azami özen gösterilmeli, ev ziyaretlerinden mutlak surette kaçınılmalıdır. Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, “Tedbirler kendimizin, sevdiklerimizin ve de toplumun sağlığını koruyan en güçlü güvenlik duvarımızdır. Bu duvarı yıkmayalım, sağlığımızdan olmayalım.”
Yorumlar (0)
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16