Şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadılar
ŞEHİT OĞLUNU MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADILAR
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve beraberindekiler, Şehit Polis Mustafa Demirci’nin oğlu Resul Demirci’nin düğün merasimine katıldı.
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma dünya evine giren Şehit Polis Mustafa Demirci’nin oğlu Resul Demirci’yi mutlu gününde yanında oldu.
07 Temmuz 1999 tarihinde Elazığ’da bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit edilen polis memuru Mustafa Demirci’nin çocuğunun düğününe katılan Demirkale, gelin Hilâl Demirci’ye evlilik cüzdanını takdim etti.
Tüm şehit ailelerini sevdiklerini söyleyen Demirkale, “Sizlerin ve bizlerin şahitliğinde çiftimizin nikâh akitlerini yaptık. Her iki cihanda da mutluluk dilerim. Allah, hayırlı nesiller, evlatlar versin. Demirci ailesi ve tüm şehitlerimizin ailelerini seviyoruz. Onların sevinçleri, bizim sevincimiz. Bu sevinçli günlerde bir aradayız, dua ediyoruz. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu, ilk günkü sevgileri eksilmesin, artsın daimi olsun” dedi.
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25