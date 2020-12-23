Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO’ya sıfır atık yetki belgesi

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında temel seviye ’Sıfır Atık Yetki Belgesi’ almaya hak kazandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü ve Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, okul müdürü Prof. Dr. Mehmet Kara’ya hak kazandıkları belgeyi teslim ettiler. Prof. Dr. Kara, yürüttükleri disiplinli çalışmalarının karşılığını almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sıfır Atık Komisyon Başkanı Alpaslan da, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına alarak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan projeye büyük önem verdiklerine değinen Rektör Yardımcısı Kürkçü ise “Aldığımız bu belgeler temel seviye olup üniversitemizin sıfır atık konusunda hedeflediği nokta için başlangıç denebilir. Sıfır Atık Projesi israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini, atığın kaynağından toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Bu hedef doğrultusunda üniversitemiz yerleşkelerin tamamında çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir” diye konuştu.