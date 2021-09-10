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Resul Dede Camii restore ediliyor

Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Derebaşalan köyünde bulunan tarihi Resul Dede Camii restore ediliyor.

AMASYA 10.09.2021, 16:47
Resul Dede Camii restore ediliyor

Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Derebaşalan köyünde bulunan tarihi Resul Dede Camii restore ediliyor.


Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, yapılış tarihi 1487 yılı olan camideki restorasyon çalışmalarını inceledi.


Kaymakam Abdullah Şen, “Resul Dede Camisi bölgenin sayılı tarihi eserlerindendir. Sadece bizim değil, insanlığın ortak mirasıdır. Bu önemli projemizle dini değerlerimize, tarihimize ve ecdadımızın eserlerine sahip çıkarak yaşatılmasını sağlayacağız” dedi.


İncelemede Amasya İl Genel Meclisi Üyeleri Hasan Basri İnan ve Recep Şen de yer aldı.

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