Rektör Elmacı: “Salgın sürecini UZEM ekibinin başarılı uygulamalarıyla devam ettiriyoruz”

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (UZEM) korona virüs (KOVİD-19) salgını sürecinde uzaktan öğretim uygulamalarında çok kritik roller üstlendiğini belirtti. Rektör Elmacı, “Bu zor süreci UZEM ekibinin gayretleriyle başarılı uygulamalarla devam ettirdik ve halen ettiriyoruz” dedi.

UZEM bünyesinde geliştirilen şeffaf tahta teknolojisiyle yapılan örnek uygulamaları da inceleyen Prof. Dr. Elmacı, UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kukul’dan bilgi aldı. Elmacı, “UZEM’in araştırma ve geliştirme misyonu da var. Bu nedenle, şeffaf tahta gibi yenilikçi teknolojilerin ve yöntemlerin kullanımıyla uzaktan öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesine yönelik araştırma, geliştirme faaliyetlerini önemli buluyorum. Bu tür faaliyetleri desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

İncelemede Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ergül Türkmen ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ümit Yıldırım da yer aldı.