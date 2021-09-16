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Rektör Elmacı, Azerbaycan’daki 3. Uluslararası Turaz Akademi Kongresine katıldı

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 3. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresine katıldı.

AMASYA 16.09.2021, 09:57
Rektör Elmacı, Azerbaycan’daki 3. Uluslararası Turaz Akademi Kongresine katıldı

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 3. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresine katıldı.

Turaz Bilim Derneği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İnönü Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve Amasya Üniversitesince düzenlenen kongrenin açılışında Türkiye ve Azerbaycan’dan çok sayıda yönetici ve akademisyen yer aldı.

Rektör Elmacı konuşmasında "Şiddet ve medya" temalı kongrede medyanın neden olduğu olumlu ve olumsuz etkilerden bahsederek şiddet içeriklerinin önlenmesi için çözümlerin bulunması gerektiğine dikkati çekti. Kongrenin bu açıdan fayda sağlayacağını belirtti.

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