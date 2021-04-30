Amasya Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Merkezimiz bölgemizde önemli çalışmalar yapacak. Alanında öncü, yönlendirici araştırmalar ve çeşitli eğitimler gerçekleştirecektir. İç ve dış paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek bu alanda bilimsel ve toplumsal katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Merkezin başta öğrenciler olmak üzere tüm üniversite mensuplarının faydalanabilmesi için çalışmalar gerçekleştireceğine değinen Prof. Dr. Elmacı, “Öğrencilerimizin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, iyilik hallerinin arttırılması, ders başarılarının arttırılması, üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi, üniversite yaşamına uyum sağlaması hususunda destek verecektir. Bunun yanında merkezimiz kişilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek amacıyla kurulmuştur” diye konuştu.

Elmacı, “Her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren, iyi dilekleriyle yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve tüm YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyor, katkısı olan üniversitemiz mensuplarına teşekkür ediyorum. Amasya Üniversitesi büyümeye ve gelişmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.