Prof. Dr. Tanak, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tanak, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alma başarısı gösterdi.

ABD ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı bir ekip tarafından bilim insanlarının yayın sayıları, atıf sayıları, h-indeksi, yazar sıralamaları, dergilerin çeyrek değerleri gibi farklı değişkenler vasıtasıyla bilimsel etki endeksi ile oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesi oluşturuldu. Yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen ve dünyanın en etkili 159 bin 684 bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütüldü ve "Plos Biology" isimli bilimsel dergide yayımlandı.

Çalışmada, 1996-2019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırmacının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptığı çalışmalar incelenerek 161 bin 442 bilim insanı listelendi. Türkiye’den 857 bilim insanının yer aldığı listede Amasya Üniversitesin’den Prof. Dr. Hasan Tanak da yer aldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kutladığı Prof. Dr. Tanak’a başarılarının devamını diledi.