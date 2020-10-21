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OKA’nın danışmanlık desteği meyvelerini veriyor

TÜRK FİRMASI İLE RUSYA’NIN KRASNODAR BÖLGESİNDEN BİR FİRMA, OKA UZMANLARININ DA KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ.

AMASYA 21.10.2020, 14:32
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OKA’nın danışmanlık desteği meyvelerini veriyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından “Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı” kapsamında yürütülen “Uygulamalı İhracat Danışmanlığı” faaliyeti meyvelerini veriyor.

TR83 Bölgesi’nde, daha önce hiç ihracat yapmamış 20 firmaya ihracat yaptırmayı amaçlayan danışmanlık sürecinde, Merzifon’da marmelat üretimi yapan bir gıda firması ihracat yolunda önemli bir adım attı.

Türk firması ile Rusya’nın Krasnodar bölgesinden bir firma, OKA uzmanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, firma yetkilisi Erol Öncül ile Rus firma yetkilisi Angelika Ashueva, kuşburnu marmeladı ihracatı ile ilgili istişarelerde bulundu. İhracat sürecinin detayları ile ilgili görüşmeler devam ediyor.

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