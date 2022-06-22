Milli Mücadele ruhu bu müze-kütüphanede

Amasya Tamimi’nin imzalandığı tarihi Saraydüzü Kışla binası, Amasya Valiliği tarafından 8 ay önce modern bir kütüphane ve müzeye dönüştürüldü. Milli Mücadele’nin sembol binasına taşınan İl Halk Kütüphanesi’ne halkın ilgisi büyük oranda arttı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kayıtlı üye sayısının sadece 8 ayda 10 bin kişi atarak 26 bine ulaştığını açıkladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Milli Mücadele’nin ilk manifestosu niteliğindeki Amasya Tamimi’nin imzalandığı Saraydüzü Kışla binası, günümüzde müze ve kütüphane olarak kullanılıyor.

Erdoğan’ın talimatıyla inşa edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 15 yıl önce aslına uygun şekilde inşa edilerek hizmete girmesi sonrası geçen yıla kadar müze olarak kullanılan bina, 8 ay önce müze-kütüphaneye dönüştürüldü. Atatürk’ün karşılanmasını sahneleyen balmumu heykellerin bulunduğu müze, binanın en üst katına taşındı. Diğer üç katında ise her yaş grubuna uygun kütüphane ve internet kullanımı için alanlar bulunuyor. Her gün 08.00 ile 24.00 saatleri arasında hizmet veren binada bulunan Milli Mücadele Salonu da yenilerek hizmete açıldı.

"Tarihle kültürü, eğitimi birleştirdik"

Daha önce Sultan II. Bayezid Külliyesi’nde hizmet veren halk kütüphanesinin fiziki imkanlarının yetersiz olması nedeniyle oluşan sorunu bu sayede çözüme kavuştururken tarih ve eğitimin iç içe olduğu bir konsept oluştuğunu belirten Vali Masatlı, “Geçen yıl burada bir dizi bakım çalışması yaptık. Binanın üst katını müze olarak bırakıp alttaki üç katı kütüphane olarak hizmete açtık. Burada tarihle kültürü, eğitimi birleştirip vatandaşlarımıza sunmuş oluyoruz” dedi.

Amasya Tamimi’nin 103. yıldönümü

Çocuk, genç, yetişkin olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bu alandaki ihtiyaçlarına cevap vermekten mutluluk duyduklarını anlatan Mustafa Masatlı, “Sadece rakamlara baktığımızda buranın ne kadar ilgi çektiğini çok iyi anlayabiliriz. 8 ay önce 16 bin olan kütüphaneye kayıtlı üye sayısı şimdilerde 26 bini geçmiş durumda. Özellikle gençlerimizin dışarıda vakit geçirmekten ziyade kütüphanemizde zamanlarını değerlendirmeleri çok önemli” diye konuştu.

Binanın üst katındaki Milli Mücadele salonunda 12 Haziran 1919’da Amasya’ya gelen Atatürk’e verilen desteğin görsellerle aktarıldığına değinen Masatlı, yayınlanışının 103. yıldönümü olan Amasya Tamimi’ne imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Tatil amacıyla bulunduğu kentte Yeşilırmak’ın kıyısındaki Saraydüzü Kışlası’nı gezen Mersinli öğretmen Ayşe Navgasın, “Kütüphane ve müzeyi birleştirmişler. Bir tarafta öğrenciler çalışıyor. Diğer tarafta görseller ve heykeller var. İkisini bütünleştirmeleri çok hoşumuza gitti” şeklinde konuşurken, Van’dan gelen Erdi İşgören ise binanın tarihi ambiyansını etkileyici bulduğunu söyledi.