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Milletvekili Karahocagil: “Amasya’nın 600 yataklı devlet hastanesi projesi onaylandı”
AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya il merkezine inşa edilecek 600 yatak kapasiteli devlet hastanesi projesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.
AMASYA 25.02.2023, 15:09
AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya il merkezine inşa edilecek 600 yatak kapasiteli devlet hastanesi projesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.
Tesisin şehir hastanesi standartlarında olacağını vurgulayan Milletvekili Karahocagil, “Onaylanan projemiz hızlı bir şekilde yapım ihalesinin gerçekleşmesi için Sağlık Bakanlığımıza gönderilmiştir” dedi.
Karahocagil, eserin şehre kazandırılacak olmasına sağladığı desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve emeği geçenlere şükranlarını sunduğunu söyledi.