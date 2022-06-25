MHP’den Amasya’nın ilçelerinde "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma”

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve beraberindeki heyet "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı çerçevesinde Amasya’nın ilçelerinde halkla buluştu.

Milletvekili Hasan Kalyoncu, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yurdagül, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cemil Yavuz Aksu, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP İl Başkanı Şuayip Ak ve partililerden oluşan heyet Taşova ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, ardından düğün salonunda vatandaşlarla toplantıda bir araya geldi.

Türkiye’deki siyasi gelişmeleri anlayabilmek için çevresinde ve bulunduğu coğrafyada olup bitenlere iyi bakmak gerektiğine değinerek etrafındaki tüm olayların yurdu etkilediğini vurgulayan Kalyoncu, "Bölgeye baktığınızda Arap baharı denilerek cinayet, gözyaşı ve eziyetin olduğu bir Müslüman coğrafyası ile karşılaşıyoruz. Amaç buradaki dizaynı yaparak Türkiye’yi bu ateşin içerisine atabilmekti. Gezi ve hendek olayları, arkasından 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletine açık bir saldırı oldu. Hamd olsun Türk milleti sokaklarda direnişe geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri saldırıların karşısında durdu ve tüm saldırıları bertaraf etti. Aslında Cumhur İttifakı, bu saldırılara karşı Türk milletinin refleksinden oluşan bir ittifak ve harekettir" diye konuştu.

Üretken belediyecilik ve adil hizmet anlayışıyla daha iyi hizmet verebilmek için halkın teveccühüyle göreve geldikleri ilk gün Amasya’ın kaderini değiştireceklerini söylediklerini hatırlatıp çalışmalarından bahseden Amasya Belediye Başkanı Sarı da, “Bu hizmet bizi bu göreve layık gören Amasya halkının eseridir. Siyasi görüş farklılığı gözetmeksizin hepimiz Amasya için güç birliği yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ün de yer aldığı Taşova’daki toplantının ardından Suluova’da düzenlenen diğer toplantıya Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, MHP Merkez İlçe Başkanı Semih Aşkan, AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, MHP Suluova İlçe Başkanı Rıfat Uzun da katıldı.