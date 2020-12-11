Merzifon’da yağmur duası

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Amasya’nın Merzifon ilçesinde de yağmur duası edildi.

Ülke genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyurudan sonra cuma namazı kılındıktan sonra yağmur duası yapıldı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Merzifon ilçesinde de cuma namazında ‘Su, Hayat Şifa Kaynağımız’ konulu hutbede cemaate su isafının önüne geçilmesi hususu anlatıldı. Namaz sonrası Kara Mustafa Paşa Cami önü Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun katılımla yaşanan kuraklık nedeniyle kurban kesildi ve kuraklığa karşı dua edildi.

İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan’ın yaptığı duayı duyan vatandaşlar meydana doğru yönelerek katılım sağladı.