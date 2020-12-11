Son Dakika
Merzifon’da yağmur duası
Türkiye genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Amasya’nın Merzifon ilçesinde de yağmur duası edildi.
AMASYA 11.12.2020, 14:57
2
Türkiye genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Amasya’nın Merzifon ilçesinde de yağmur duası edildi.
Ülke genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyurudan sonra cuma namazı kılındıktan sonra yağmur duası yapıldı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Merzifon ilçesinde de cuma namazında ‘Su, Hayat Şifa Kaynağımız’ konulu hutbede cemaate su isafının önüne geçilmesi hususu anlatıldı. Namaz sonrası Kara Mustafa Paşa Cami önü Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun katılımla yaşanan kuraklık nedeniyle kurban kesildi ve kuraklığa karşı dua edildi.İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan’ın yaptığı duayı duyan vatandaşlar meydana doğru yönelerek katılım sağladı.
15°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Karagümrük
|11
|17
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Hatayspor
|9
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. Southampton
|11
|20
|6. M. United
|10
|19
|7. Man City
|10
|18
|8. West Ham
|11
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Celta de Vigo
|12
|13
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü