Merzifon’da 33 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 gözaltı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 binden fazla sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Merzifon-Ankara kara yolunda bir otomobili durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan ve içinde 4 kişi bulunan otomobili takibe alan polis ekipleri, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından durdurmayı başardı.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan E.D, A.Ç, M.R. ve E.Ç. yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 33 bin 614 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.