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Merzifon beyaza büründü
Amasya’nın Merzifon ilçe merkezi ve köyleri kar yağışıyla beyaza büründü. Çocuklar ve vatandaşlar özlenen karın tadını doyasıya çıkardı.
AMASYA 18.01.2021, 12:24
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Amasya’nın Merzifon ilçe merkezi ve köyleri kar yağışıyla beyaza büründü. Çocuklar ve vatandaşlar özlenen karın tadını doyasıya çıkardı.
Merzifon’da dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar ile ilçe merkezi ve köyleri beyaz örtüyle kaplandı. Çocuklar ve vatandaşlar bu durumu fırsat bilerek karın tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Kar yağışından bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için zorluk çekse de özellikle çocuklar olmak üzere halk, yağan karla keyif dolu anlar yaşadı. Yerde yaklaşık 10-15 santimetreyi bulan karla Merzifonlular hem eğlendi hem de anlarını fotoğraflaştırdı.Merzifon Meydan Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri soğuk havaların devam edeceğini bildirerek vatandaşları donmalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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