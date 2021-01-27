Masatlı ve Dağlı’dan Suluova TDİ Besi OSB’de inceleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Suluova TDİ Besi OSB’de incelemede bulundu.

Türkiye’nin ilk tarıma dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesi olan bölgedeki et entegre tesisiyle biyogaz üretiminin gerçekleştirildiği firmanın faaliyetleri hakkında bilgi alan Masatlı ile Dağlı, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde besi ve tarım üzerine kurulması planlanan OSB’ye örnek teşkil etmesi konusunda da fikir alışverişinde bulundular.

İncelemelerde Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz da yer aldı.