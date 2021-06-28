Mahmut Demir’den Havza’da gövde gösterisi

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığına adaylığını açıklayan dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, Samsun’un Havza ilçesinde adeta gövde gösterisi yaptı.

Her siyasi partiden, bölgenin kültürel çeşitliliğinden, çeşitli kesimden dostlarıyla birlikte çıktıklarını ve daha öncede yıllardır yönettiği kooperatifin sorunlarının çözümünü bildiğini belirten Mahmut Demir, “Arkadaşlarımız dedikodu ile iftira ile laf söz ile değil projeleri ile yarışsınlar. Biz gittiğimiz yerlerde projelerimizi anlatıyoruz” dedi.

Yöredeki çiftçilerden destek bekleyen Demir, “Yapılan seçim siyasi bir seçim değil. Pancar Ekicileri Kooperatifi yani bir sivil toplum örgütü seçimi. Sağcı ile solcu ile alevi, sünnisi, çerkezi ile hep beraber yürüyoruz. Çünkü biz bir çınarın kökleriyiz. Bu topraklarda yaşayan insanlarımızın hiç birini birinden ayırt etmek gibi bir lüksümüz yok. Onun için bu topraklarda yaşayan herkesler ile biz yol yürümeye varız. Çünkü burası bir hizmet yarışı, burası bir hizmete giden yol. Dolayısı ile biz sahada bulunan diğer bizim ile yarışan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu kongrenin önce Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifinin üyesi olan çiftçilerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu arkadaşlarımızdan da biz gittiğimiz hiçbir yerde karşımızda yarışan arkadaşlarımızın onurunu, şerefini ve haysiyetini zedeleyici laflar söylemiyoruz. Çünkü biz aynı memlekette yaşıyoruz. Yarın yüz yüze bakacağız. Onun için konuşulan laflar yarın bir birimizin yüzüne bakmamıza engel olmasın” diye konuştu.

Mahmut Demir, Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Mehmet Tural ile birlikte Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Özdemir, Demir ve konuklarına teşekkür edip başarılar diledi.

Demir’in listesinde yer alan Mehmet Tural da, “Bizler gelen tercih üzerine yol çıktık. Sayın başkanım bizi yanında görmek istediğini belirterek teveccüh gösterdi. Kendisine göstermiş olduğu güvenden ötürü teşekkür ediyorum. Çıktığımız yolun doğruluğu bu gün burada bulunan 50 kadar muhtarın bizlere vermiş olduğu destek ile kendisini göstermiştir” ifadelerini kullandı.