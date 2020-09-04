Kurnaz köyünde içme suyu deposu ve isale hattı yenilendi
2020 YILI KÖYDES YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TEKNİK EKİPLER TARAFINDAN YERİNDE YAPILAN ANALİZ VE TEST ÇALIŞMALARI SONUCUNDA İNŞASI DAHA ÖNCEDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN İÇMESUYU DEPOSUNUN BASİT ONARIMI VE BOYA-BADANA İŞLEMLERİ TAMAMLANARAK DEPOYLA KÖY ARASINDA YAKLAŞIK 2 BİN 950 METRE İSALE HATTI YAPILARAK KULLANIMA SUNULDU.
Amasya İl Özel İdaresi, Suluova’ya bağlı Kurnaz köyündeki mevcut içme suyu deposu ve isale hattını yeniledi.
Yürütülen çalışmalarla köylerde yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik içme suyuna kavuşması adına projeler hayata geçiriyor. 2020 Yılı KÖYDES Yatırım Programı kapsamında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler tarafından yerinde yapılan analiz ve test çalışmaları sonucunda inşası daha önceden gerçekleştirilen içme suyu deposunun basit onarımı ve boya-badana işlemleri tamamlanarak depoyla köy arasında yaklaşık 2 bin 950 metre isale hattı yapılarak kullanıma sunuldu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Temel hedefimiz vatandaşlarımızın sağlıklı içme sularına kavuşmasıdır. Bu doğrultuda yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızı yakından takip ederek köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu tesis etmiş olmaktayız” dedi.
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