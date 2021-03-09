Kuraklığın etkili olduğu Amasya’da çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği

Kuraklığın etkili olduğu Amasya’da sulama ihtiyacı az olan ürünlerin ekiminin kararlaştırılması sonrası valiliğin koordinasyonunda uygulanan yaklaşık 2,4 milyon TL bedelli destekleme projesi kapsamında çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, il merkezi ve 5 ilçede 55 bin dekarlık alanda tohumların toprakla buluşmasıyla ekonomi ile üreticiye önemli katkı sağlayacağını belirtti.

2020 yılı sonbaharından itibaren yağışların oldukça düşük seyretmesi sebebiyle kentin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Vali Masatlı, “Bunun bilinciyle ilimizde kuraklığa karşı atacağımız adımları belirledik. Bu adımların bir tanesi de sulama ihtiyacı az olan ayçiçeği ekimini teşvik etmek ve desteklemektir. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ve İl Özel İdaremizin katkılarıyla ‘Yağlık Ayçiçeği Üretimi Geliştirme Projesini’ hayata geçiriyoruz. Dağıtımını yapacağımız ayçiçek tohumları Hamamözü ilçemiz hariç merkez ve 5 ilçemizde 55 bin dekarlık bir alanda ekilecek ve bu sayede ayçiçeği ekim alanlarımız yüzde 37 oranında artacaktır. Mısır bitkisine göre daha az sulama gerektiren ayçiçeği ülkemizin ihtiyaçları ve pazardaki hâkimiyeti göz önünde alındığında Amasya ekonomisine ve üreticisine önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

Başkanlığında oluşturulan tarım üst kurulunun yaptığı ortak çalışmada kentin tarım alanındaki öncelikli sorununun sulama olduğunun belirlendiğini anlatan Masatlı, “Tarımda söz sahibi ülkelere baktığımızda verimli bir tarımsal sulama ağına sahip oldukların görmekteyiz. Bizde sulama sorununa öncelik vererek ilk etapta İl Özel İdaremizin sulama yatırımlarını 2021 yılında en az 4 kat arttırmayı hedefliyoruz. Bu yıl yapacağımız çalışmalarla en az 2500 hektarlık bir alanı suya kavuşturmayı planlıyoruz. Amasya’mıza her alanda büyük yatırımlar yaparak, insanımızın yaşam standartlarını yükselten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize, bu proje özelinde Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, diğer yetkililer ve üreticiler katıldı.