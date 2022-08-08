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Kontrolden çıkan araç meyve bahçesine daldı

Amasya’da yolda ilerlerken kontrolden çıkan araç meyve bahçesine dalarak durabildi. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

AMASYA 08.08.2022, 12:33
Kontrolden çıkan araç meyve bahçesine daldı

Amasya’da yolda ilerlerken kontrolden çıkan araç meyve bahçesine dalarak durabildi. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kars’tan İstanbul yönüne giden Çetin Deveci yönetimindeki 34 YR 9825 plakalı hafif ticari araç, Amasya’nın Suluova ilçesi Yolpınar kavşağı civarında kontrolden çıktı. Meyve ağaçlarına çarparak duran aracın sürücüsünün yanı sıra Ahmet Sönmez, Nurhan Deveci, Cengizhan Dadaş ve Can Deveci yaralandı.

Olay yerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

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