Amasya’da 500 dekarlık araziye cansuyu olacak Kızseki Köyü Sulama Göleti dualarla hizmete açıldı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “İl Özel İdaresinin sulama bütçesini en az 4 kat arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

2020 yılında 600 hektarlık alanda uygulanan sulama projelerini 2021 yılında 2500 hektarlık bir alanda uygulamayı hedeflediklerine değinen Vali Masatlı, “Dünyadaki iyi örneklere baktığımızda tarımda yüksek verim elde etmenin yolunun doğru ve yeterli sulama yapmak olduğunu görmekteyiz. Bunu Amasya’da başardığımızda tarımsal faaliyetlerle geçinen vatandaşlarımızın gelir seviyesi önemli ölçüde artacaktır. Türkiye son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda büyük atılımlar yapmış ve dünyada söz sahibi olan ülkelerin arasına girmiştir. Uluslararası arenada bu başarılara imza atılırken köklerimizi oluşturan tarım sektörü hiçbir zaman göz ardı edilmemiş, hayata geçirilen sayısız projeyle hem tarımsal üretimimiz hem de bu üretimden elde edilen milli gelirimiz önemli ölçüde artmıştır. Şu an dünyada gıda alanında kendi kendine yetebilen ve tarımsal üretim miktarıyla sektörde oyun kurucu olan ülkelerden biriyiz. Bu noktalara gelmemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği tarım vizyonu ve bu vizyon kapsamında yapılan altyapı yatırımları bilimsel çalışmalar ve desteklemelerle mümkün olmuştur” diye konuştu.

İlde 2020 yılında hizmete sunulan 27 sulama projesi ve bir gölet inşaatına yaklaşık 9.6 milyon TL harcandığını anımsatan Masatlı, “Bunun yanı sıra 2020 yılında köy altyapılarımızın iyileştirilmesine yönelik içme suyu projelerine yaklaşık 6.5 milyon TL, sanat yapıları ve kilitli parke taşı projelerine 4.7 milyon TL, kanalizasyon şebekesi projelerine 1.7 milyon TL ve bu hizmetlerde kullanılan çeşitli malzemelerin alımı için 6.5 milyon TL olmak üzere toplam 19.5 Milyon TL‘lik yatırım kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Ulaşım altyapısı projelerine baktığımızda ise 29.5 milyon TL’lik bir kaynağın yol bakım ve onarımları, sıcak asfalt çalışmaları ve stabilize yol çalışmaları için kullanıldığını görmekteyiz. Altyapıya yönelik bu çalışmalarla birlikte İl Özel İdaresi bütçesinden 1.2 milyon TL‘lik bir kaynakta üreticilerimize fidan, tohum ve damızlık hayvan gibi desteklemeler için kullanılmıştır. Tüm bu çalışmalar köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak içindir. Bu vesileyle Amasya halkına bu hizmetleri ulaştırmamız için bizlere yön veren ve İlimize milyonlarca liralık kaynak aktaran Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimize Amasya halkı adına şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Göletin dualarla yapılan açılışına AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı M. Akif Kesmekaya, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.