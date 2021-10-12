banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü

Kızılay’dan Amasya Üniversitesi’ne kurumsal bağışçı altın madalyası

Amasya Üniversitesi’ne Türk Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı faaliyetlerine sağlanan destek dolayısıyla “Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalyası” ve “Teşekkür Belgesi” verildi.

AMASYA 12.10.2021, 14:30
Kızılay’dan Amasya Üniversitesi’ne kurumsal bağışçı altın madalyası

Amasya Üniversitesi’ne Türk Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı faaliyetlerine sağlanan destek dolayısıyla “Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalyası” ve “Teşekkür Belgesi” verildi.

Madalya ve belgeyi kendisini ziyaret eden Türk Kızılay Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak ve Samsun Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram’ın elinden alan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı faaliyetlere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kızılay’ın Türkiye’de ve yurt dışında milyonlarca insanın ihtiyacını karşılamak için çaba harcadığına değinen Elmacı, bu mücadelelerinde hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1