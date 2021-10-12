Kızılay’dan Amasya Üniversitesi’ne kurumsal bağışçı altın madalyası

Amasya Üniversitesi’ne Türk Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı faaliyetlerine sağlanan destek dolayısıyla “Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalyası” ve “Teşekkür Belgesi” verildi.

Madalya ve belgeyi kendisini ziyaret eden Türk Kızılay Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak ve Samsun Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram’ın elinden alan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı faaliyetlere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kızılay’ın Türkiye’de ve yurt dışında milyonlarca insanın ihtiyacını karşılamak için çaba harcadığına değinen Elmacı, bu mücadelelerinde hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.