Son Dakika
Başkan Akay: "Kayseri Şeker niye batsın? Kayseri Şeker şu anda Türkiye’nin en güçlü kuruluşlarından bir tanesi"
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
KIBRIS GAZİSİ 67 YAŞINDAKİ ABDULLAH KÜÇÜK, ASKERİ TÖRENLE MEMLEKETİ AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
AMASYA 26.08.2020, 14:35
Kıbrıs Gazisi Abdullah Küçük (67), askeri törenle memleketi Amasya’nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara’da 67 yaşında hayatını kaybeden Küçük’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, baba ocağına getirilerek helallik alındıktan sonra Taşova Merkez Camisi’ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçük’ün cenazesi Doğu Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Törene, Küçük’ün yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Amasya İl Jandarma Komutanı J. Albay Ayhan Aygün, Piyade Kıdemli Albay Mehmet Atlı, Merkez Komutanı Albay Savaş Bor ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ağustos 2020
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25