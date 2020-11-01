Kesmekaya açıkladı: Taşınması planlanan cezaevinin yerine vizyon proje
AMASYA E TİPİ KAPALI CEZAEVİ’NİN UYGUN BİR BAŞKA YERE TAŞINMASI İÇİN ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL’Ü ZİYARET ETTİKLERİNİ BELİRTEN AK PARTİ AMASYA İL BAŞKANI MEHMET AKİF KESMEKAYA, BOŞALTILACAK ALANI İSE ŞEHRE YAKIŞAN VİZYON BİR PROJE İLE TAÇLANDIRMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ AÇIKLADI.
Amasya’da Helvacı Mahallesi’nde bulunan cezaevinin yerinde vizyon bir projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi’nin uygun bir başka yere taşınması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret ettiklerini belirten AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, boşaltılacak alanı ise şehre yakışan vizyon bir proje ile taçlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.
Helvacı Mahallesi’nin yeni hizmete açılan çevre yolu ile birlikte şehrin vitrini konumunda olduğunu ve yeni vizyon projenin de buna yakışacak şekilde olmasını arzuladıklarını değerlendiren Kesmekaya, “Helvacı Mahallemize ve şehrimize yeni bir yüz ve değer katacak olan projemizin en yakın zamanda gerçekleştirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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