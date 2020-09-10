Kaymakamdan vatandaşlara korona uyarısı

Amasya’nın Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, korona virüs denetimleri sırasında cezai müeyyidelerle karşılaşmamak için vatandaşları, daha tedbirli olmaları konusunda hassasiyetle uyardı.

Merzifon’da İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri genelgesi kapsamında “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosuyla tüm yaşam alanlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Atatürk Bulvarı ve Ulus Caddesi’nde yapılan denetimlerde; vatandaşların yoğun olarak kullandığı marketler, büfeler, kuaförler başta olmak üzere şehir içi toplu ulaşım araçları ile internet salonları ve elektronik oyun yerleri gibi yaşam alanlarında alınan tedbirler kontrol edildi.

Salgının önlenmesi için yaşlısıyla genciyle herkesin bu konuda duyarlı davranması gerektiğinin altını çizen Demirkale, vatandaşlardan ve iş yeri sahiplerinden temizlik, maske ile fiziksel mesafe başta olmak üzere cezai müeyyidelerle karşılaşmamak için alınan tüm tedbirlere hassasiyetle uymalarını istedi.

Denetimlere, Demirkale’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, İlçe Sağlık Müdür V. Başhekim Selçuk Sezikli ve diğer yetkililer de katıldı.