Kaymakam Gökcecik, ilk iftarı köylülerle birlikte yaptı

Amasya Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Ramazan ayının ilk orucunu Boraboy köyünde vatandaşlarla birlikte açtı.

Boraboy köyünde her yıl kurulan yemekhane Ramazan ayının ilk gününde büyük ilgi gördü. Yüzlerce vatandaşın bir araya geldiği yemekhanede Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, oruçlarını açan vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, yaptığı açıklamada, Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kaymakam Gökcecik, “Rahmet ile başlayan, maneviyatı, fazileti ve bereketiyle ruhumuzu kuşatan, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi hep birlikte idrak ediyoruz. Bu Mübarek ayın ilk orucunu sizlerle birlikte Boraboylu vatandaşlarımızla açmaktan, sizlerle aynı sofrayı bölüşmekten büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Gökcecik’e, iftar yemeğinde Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz ve SYDV Müdürü Barış Gündüz eşlik etti.