Kaymakam Demirkale: “Ciddiyetin farkına varalım”

Amasya’nın Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, ev içi ziyaretlerin büyük risk taşıdığı konusunda uyarıda bulunarak, durumun ciddiyetinin farkına varılmasını istiyor.

Dinamik denetim süreci kapsamında denetimlerini sürdüren İlçe Kaymakamı Demirkale, pazar alanı, iş yerleri ile çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaflarda belirlenen tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrollerinin yapıldığı denetimlere katıldı.

Maske, mesafe kurallarının yanı sıra alışveriş, sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerleri denetleyen Demirkale’ye İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk eşlik etti.

İşletme sahipleri ile vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılarına devam eden Kaymakam Demirkale, korona virüse karşı uygulanan tedbirlere, sokak ve caddelerde vatandaşların riayet ettiğini fakat ev oturmaları, cenaze- taziye ziyaretleri, kadın günleri gibi misafir kabullerinde kuralların unutulduğunu söyledi.

Merzifon’da vaka sayılarının istenilen rakamlara düşmemesi nedeniyle Amasya’nın düşük riskli iller kategorisine dahil olamadığını hatırlatan Kaymakam Demirkale, normalleşmenin vaka sayılarına bağlı olduğunu bir kez daha vurguladı.