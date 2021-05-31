Kaymakam Demirkale, 6 köyün sorunlarını dinledi

Amasya’nın Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, ilçeye bağlı 6 köyü ziyaret ederek köy halkının sorunları yerinde dinledi.

Vatandaşla buluşma-köy ziyaretleri kapsamında köy muhtarlarından köyler ile ilgili bilgi alan Kaymakam Demirkale, köyün eksik ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Ayrıca burada vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanan Demirkale, sorun ve talepleri dinledi.

Bu ziyaretlerle köylerin ve köyde yaşayan vatandaşların karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirten Demirkale, köylerde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla gayretle çalışıldığını dile getirdi.

Tespit edilen sorunların çözüme kavuşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Merzifon Kaymakamı Demirkale, köylerde vatandaşların gösterdiği misafirperverlikten dolayı da kendilerine teşekkür etti.

Köy sakinleri Kaymakam Demirkale’ye ziyaretinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek köylere yapılan hizmetler için teşekkür etti.