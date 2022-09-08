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Kamelyada otururken traktörün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Amasya’da bir köyde sürücüsünün kontrolünde çıkan traktör yol kenarındaki kamelyaya dalarak orada oturan 71 yaşındaki Hasan Çakı’ya çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
AMASYA 08.09.2022, 10:18
Amasya’da bir köyde sürücüsünün kontrolünde çıkan traktör yol kenarındaki kamelyaya dalarak orada oturan 71 yaşındaki Hasan Çakı’ya çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Beldağı köyünde yaşanan olayın ardından traktör sürücüsü M.A (64) jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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